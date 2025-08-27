Hajduk je trebao predstaviti nova pojačanja, ali iznenada je sve otkazano

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je trebao predstaviti svoja nova pojačanja, ali iznenada je otkazana press konferencija.

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević trebao je danas u 14 sati predstaviti nova pojačanja, Španjolce Huga Guillamona i Edgara Gonzalezalija, ali došlo je do odgode konferencije za medije.

“Ovim putem Vas obavještavamo kako se odgađa najavljena konferencija za medije. Predstavljanje Huga Guillamona i Edgara Gonzaleza održat će se u novom terminu o kojem ćemo Vas pravovremeno obavijestiti. Hvala na razumijevanju.”