Koeman podnio ostavku: ‘Nitko nije razočaraniji od mene’

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Ronald Koeman više nije izbornik nizozemske nogometne reprezentacije.

Ostavku je podnio dan nakon šokantnog ispadanja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Maroka nakon jedanaesteraca.

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Nizozemska je vodila golom Codyja Gakpa sve do same završnice, kada je Issa Diop duboko u sudačkoj nadoknadi izjednačio na 1:1. Koeman se našao na udaru žestokih kritika javnosti i medija zbog napuštanja tradicionalnog napadačkog nogometa i postavljanja izrazito obrambene taktike s petoricom igrača u zadnjoj liniji.

Na konferenciji za medije u Meksiku, Koeman je branio svoje taktičke odluke:

“Da moram ponoviti, učinio bih sve isto. Kad god primimo gol, kritizirat će me jer sam izabrao petoricu braniča. Vi kritizirate s tribina, a ja sam ovdje s momčadi.”

Ipak, dan kasnije na Instagramu je potvrdio odlazak:

“Prošle sam noći donio odluku da završim svoje razdoblje na mjestu izbornika nizozemske reprezentacije. Kada se osvrnem na svoju karijeru, osjećam prije svega ponos i zahvalnost. Imao sam privilegiju raditi u Vitesseu, Ajaxu, Benfici, PSV-u, Valenciji, AZ-u, Feyenoordu, Southamptonu, Evertonu, FC Barceloni i, naravno, u dva navrata u Oranjeu. To su klubovi i ljudi koji su me oblikovali i dali mi uspomene koje ću čuvati cijeli život.

Upravo zato boli što moje razdoblje u reprezentaciji završava ovako. Svi smo sanjali o Svjetskom prvenstvu na kojem ćemo ispisati povijest. U tome nismo uspjeli. Nitko zbog toga nije razočaraniji od mene. Kao izbornik nosiš tu odgovornost. Uvijek sam je osjećao i uvijek ću je osjećati.

Protekle godine su me, osim toga, ponovno natjerale da shvatim kako postoje važnije stvari od nogometa. Nogomet je bio moj život, ali zdravlje je neprocjenjivo. Kada netko koga neizmjerno voliš vodi tešku bitku, tvoja se perspektiva mijenja. Moja supruga Bartina me, unatoč vlastitoj borbi s bolešću, svakoga dana podupirala i poticala da dovršim svoj posao kao izbornik. To svjedoči o nevjerojatnoj snazi. Zahvalan sam joj na tome više nego što ću ikada moći izraziti riječima.

Želim zahvaliti svim igračima s kojima sam imao priliku raditi. Vaš trud, karakter i povjerenje motivirali su me svakog dana. Hvala i mom stručnom stožeru, Savezu (KNVB), svim djelatnicima iza kulisa i klubovima u kojima sam radio. Ali ponajviše hvala navijačima. Na vašoj podršci, osobito u trenucima kada je bilo teško. Bila je iznimna čast predstavljati Nizozemsku kao izbornik.

Odlazim s pomiješanim osjećajima. Naravno da bih svoje razdoblje u reprezentaciji najradije završio s naslovom svjetskog prvaka. Taj je san, nažalost, ostao neostvaren. No, iznad svega prevladava ponos. Ponos na sve što mi je nogomet donio, na ljude koje sam upoznao i na činjenicu da sam od svoje najveće strasti uspio stvoriti profesiju.

Hvala vam na svim ovim godinama punim povjerenja, kritika, podrške, razočaranja, uspjeha i još mnogo toga.”

Ovo označava kraj Koemanovog drugog mandata na klupi Nizozemske (vodio ih je od 2018. do 2020. te ponovno od 2023. godine). Reprezentaciju ostavlja kao izbornik s drugim najvećim brojem utakmica u povijesti Nizozemske (64), odmah iza Boba Glendenninga (87).