Kek za SK: Posebno me zanimaju nastupi Dinama u Europi, a Zajc ima klasu i karakter baš za Dinamo

Matjaž Kek, aktualni slovenski izbornik koji je ostavio dubok trag u HNL-u kao trener Rijeke s kojom je osvojio duplu krunu, za Sport Klub je komentirao velike promjene u Dinamu uz naglasak na najnovije pojačanje - Mihu Zajca.

Za Sport Klub je Matjaž Kek analizirao početak sezone nogometaša Rijeke s naglaskom na europske utakmice, dotakao se i splitskog Hajduka koji se značajno pojačao na svim poljima o čemu više možete pročitati OVDJE. Posebna tema ipak je bio zagrebački Dinamo koji je promijenio rekordan broj igrača.

“Kad je Dinamo u pitanju treba još malo sačekati… OK, Dinamo je dobio tu važnu prvu utakmicu u gostima kod Osijeka iako treba reći da je domaćin odigrao dobru utakmicu. Osijek će sigurno biti ove godine bolji nego je bio prošlih sezona jer Simon Rožman je to dobro posložio. Osijek igra jako dobro i vidjet ćemo na kraju koji će završiti. Tu su naravno Rijeka i Hajduk o kojima sam puno pričao, i ukratko ne možeš više biti miran jer realno ni protiv Istre, Varaždina, Slaven Belupa, Lokomotive i još nekih klubova nisi miran. Sjetite se samo koliko je njih stradalo u Kranjčeviću. Tako da vam ne mogu reći tko je favorit za mene ove sezone. Liga je maraton od 36 kola, a sudeći po igračkom kadru tzv. velika četvorka će odlučivati o tituli. Inače, kad je hrvatski nogomet u pitanju zadnjih godina je imao puno toga imate za reći, a tu posebno mislim na Hrvatsku nogometnu ligu.”

No, ipak je tema ovog razgovora bio Dinamo. Naime, pod palicom novog glavnog operativca Zvone Bobana gotovo svi glavni igrači napustili su Dinamo uključujući zvijezde kao što su Bruno Petković, Marko Pjaca, Martin Baturina, Arijan Ademi i ostali. Ukupno je 20-ak igrača napustilo Modre, a u prvom kolu protiv Osijeka čak je osam debitanata zaigralo među prvih 11.

Gospodine Kek, kako komentirate ovakve velike promjene u Dinamu i koliko je zapravo teško uigravati potpuno novu momčad treneru Kovačeviću?

“Često puta znam reći da puno novih stvari radiš u želji da ostvariš pozitivan rezultat, ali to naravno ne ide preko noći. Kad je Dinamo u pitanju očito su po mom mišljenju imali dvije opcije; još jednom aktivirati kadar koji je napravio velike rezultate i pokazao sjajne igru u Ligi prvaka ili promijeniti sve to skupa. Ljudi koji o tome odlučuju, a prvi je naravno Zvone Boban koji ima bogato iskustvo i veliko znanje, odlučili su se za tu drugu opciju. Kako će to funkcionirati treba vidjeti.

Da je puno kvalitete tu došlo, to je sigurno. Da je tu došlo puno dinamike, brzine, to je sigurno. Ali opet sigurno će biti potrebno neko vrijeme da se uhvati neka filozofija, neka ideja novog trenera i stručnog stožera. Svi skupa ćemo moći dati neki sud kad prođe malo vremena, a mene posebno zanimaju nastupi Dinama Europi. Moje je mišljenje kako su se u Dinamu lakše odlučili za ovoliko promjena igrača jer nisu trebali igrati europska pretkola tako da su imali vremena uigrati se u miru. Uskoro ih čeka gostovanje kod Rijeke i ta utakmice me jako zanima.”

Zanima nas vaše mišljenje, kao aktualnog slovenskog izbornika o novom pojačanju Dinama, a to je Miha Zajc. Kakvog igrača je zapravo Dinamo uspio dovesti?

“Klubovi u kojima je igrao Miha Zajc, kao što su Fenerbahče, Empoli, Genoa i drugi, govore o njegovoj kvaliteti. Mogu reći kako je Miha krasan karakter. On je osoba koja zrači optimizmom, jednom pozitivom i očito je dolaskom u Dinamo želio opet aktivirati svoju karijeru. Kažem krasan dečko koji je uvijek super motiviran, super pripremljen, koji uvijek daje 100% na terenu i siguran sam da može puno toga dobroga donijeti Dinamu. Iskreno, ne znam u kakvom je trenutačno stanju jer njegova minutaža u zadnje dvije godine nije bila onakva kakvu je očekivao, ali on je jako dobar igrač koji može biti opasan i po gol protivnika iz drugog plana.

Ukratko, on je igrač koji može napraviti višak u 16 metara, jako dobro ulazi u šanse i realizira ih kvalitetno. Za mene kao slovenskog izbornika je svakako zanimljivo što je došao u Dinamo jer nam je zanimljiv taj profil igrača. Koliko ga poznajem mislim da je Miha jako motiviran, a kad je dobro pripremljen može jako puno pomoći svakoj momčadi.”

Za svaki klub bio bi udarac kad ih napuste velike zvijezde koje smo nabrojali no čini se da je Dinamo pogodio s pojačanjima. Uz to stigao je u novi trener?

“Ponavljam, u Dinamu su se odlučili za onu drugu opciju i totalnu rekonstrukciju. Mislim da ovoliko promjena u igračkom kadru zahtijevaju malo više vremena, ali Zvone Boban očito je imao ideju, Naravno, i novi trener je uz sve to možda malo drugačiji od onih koji su bili prije njega na klupi i on će sigurno imati kredit kod navijača, ali na kraju će opet rezultati sve to suditi.”

Kad vas ovako slušamo ispada da ste predvidjeli totalnu rekonstrukciju u Dinamu?

“Ha, ha, nisam to predvidio, ali mogu vam reći da sam o tome razmišljao jer ih baš nije išlo u zadnje vrijeme. Eto, na kraju prošle sezone Rijeka je završila kao prva i očito su shvatili da su potrebne velike promjene u momčadi i da nema smisla promjeni 2,23 igrača. Po mom mišljenju Dinamo ima ogroman potencijal jer su odabrani karakterni igrači na kojima je sad, normalno, veliki teret. Ali kažem, sezona je duga i trebat će proći još neko vrijeme da možemo dati pravi sud o Dinamu.”