Keane kritizirao partnerice engleskih nogometaša: ‘Zašto na SP-u nose njihove dresove?’

FIFA World Cup 21. lip 202612:16 0 komentara
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Roy Keane kritizirao je supruge i partnerice engleskih nogometaša zbog toga što su tijekom Svjetskog prvenstva nosile dresove s prezimenima svojih partnera.

Komentator i bivši kapetan Manchester Uniteda, 54-godišnji Roy Keane, rekao je u podcastu The Overlap:

„Djeca, u redu, ali sve su supruge i partnerice bile u njihovim dresovima s njihovim prezimenom na leđima. Ma dajteGodinu dana poslije supruge su, većinom, rastavljene ili više nisu zajedno s njima. Nevjerojatno. A sve se fotografiraju i govore: ‘Gledajte’, pa pokazuju na Jimmyja ili Johnnyja napisane na leđima dresa.“

Nekadašnji as Arsenala Ian Wright očito se nije složio s tim stavom te je rekao:

„Njezin suprug igra, ponosna je na njega i želi nositi njegov dres.“

Keane je na to dodao:

„Pa ne rade to svakog tjedna na Old Traffordu ili Anfieldu, zar ne? Zašto je onda na Svjetskom prvenstvu drukčije?“

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