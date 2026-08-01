Beljo: ‘Nisam zadovoljan svojom igrom’, Radeljić: ‘Noge su se tresle na početku’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Nogometaši Dinama rutinskom su 2:0 pobjedom protiv Slaven Belupa na Maksimiru otvorili novu sezonu SuperSport HNL-a.

Junak susreta bio je prošlosezonski najbolji strijelac lige Dion Drena Beljo koji je s dva pogotka presudio gostima iz Koprivnice, dok je na obrambenoj poziciji od prve minute debitirao stoper Stjepan Radeljić.

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Nakon utakmice i uoči novih europskih obveza u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa, dvojac Modrih podijelio je svoje dojmove za klupske kamere.

Dvostruki strijelac Dion Drena Beljo naglasio je važnost osvajanja tri boda nakon iscrpljujućeg europskog okršaja početkom tjedna.

“Bilo je bitno za samopouzdanje pobjedom otvoriti sezonu. Nakon teške utakmice s Thunom prije tri dana, trebala nam je jedna ovakva utakmica i sada se možemo okrenuti idućem europskom izazovu. Slaven je tijekom prvog poluvremena bio jako rastrčan, pun energije; nije nam bilo lako jer smo ušli pospano, i dalje umorni od prošle utakmice. Nakon prvog gola voda je krenula na naš mlin i bilo je puno lakše. Moji golovi? Bitni su za samopouzdanje, ali nisam zadovoljan svojom igrom. Imam puno prostora za napredak. Kauno Žalgiris? Težak protivnik. Dolaze ovdje i nemaju što izgubiti. Ovo im je povijesna prilika za ući u Ligu prvaka, a mi se moramo dobro pripremiti i dati sve od sebe za pobjedu”, poručio je Beljo.

Prve minute u početnoj postavi aktualnog prvaka odradio je i Stjepan Radeljić, kojemu je trener Mario Kovačević ukazao povjerenje od prve minute u sklopu rotacija unutar momčadi.

“Pobjeda je najbitnija. Prvih 10-ak minuta nismo ušli kako treba, ali nakon toga smo kontrolirali utakmicu i postigli pogodak. Na poluvremenu smo se dogovorili da ćemo izaći jako u nastavku, to smo napravili i zabili još jedan gol. Mogli smo zabiti i još koji, ali zadovoljni smo. Bio sam blizu prvijenca za Dinamo? Malo je falilo, ali bitna je pobjeda, golovi će doći. Kauno Žalgiris? Takav je period godine, igramo svaka tri dana. Moramo se dobro odmoriti, analizirati protivnika. Nezgodna su momčad, ali moramo na domaćem terenu pokušati pobijediti sa što većom razlikom. Prvi start za Dinamo? Bio je to poseban osjećaj, pogotovo pred ovolikim brojem navijača. Malo su se noge tresle na početku, ali kako je utakmica odmicala, bilo je sve bolje i bolje”, zaključio je novi stoper Dinama.