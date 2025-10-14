Katar pred domaćim navijačima porazio UAE i izborio drugo uzastopno Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Azijske kvalifikacije ubrzo ulaze u svoju posljednju fazu. U četvrtoj fazi su u posljednjem kolu snage odmjerili Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati. Obje ekipe znale su što im je potrebno za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Katru je trebala pobjeda dok je UAE s remijem mogao izboriti prvenstvo. Međutim, pred domaćim navijačima su do pobjede 2:1 došli Katarani koji su tako izborili svoj drugi uzastopni nastup na najvećoj smotri.

Nakon prvog poluvremena činilo se kako će UAE dobiti ono što su priželjkivali. Prvi dio završio je bez pogodaka, ali samo četiri minute nakon novog sučevog zvižduka Katar je poveo. Strijelac je bio Boualem Khoukhi koji je tako doveo Katar na korak do Svjetskog prvenstva.

Drugi gol zabio je Pedro Miguel u 74. minuti da bi se situacija zakomplicirala crvenim kartonom Tareka Salmana u 89. miniuti. Nije Kataranima pomogla ni duga nadoknada od 15 minuta. UAE je iskoristio igrača više za pogodak Sultana Adila u 98. minuti. Ipak je Katar izdržao te su sa 2:1 došli do pobjede.

To je osim njihovog plasmana na Svjetsko prvenstvo izbacilo i Oman s prvenstva. UAE će, pak, moći plasman izboriti na teži način. Oni će prvo morati proći petu fazu protiv drugoplasiranog iz skupine B (Saudijska Arabija ili Irak), a onda će morati osvojiti jedan od dva mini turnira na interkonfederacijskom playoffu.

