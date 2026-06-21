Kapetan Rijeke napustio klub: Seli u klub koji je lani igrao Ligu prvaka

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Martin Zlomislić više nije igrač Rijeke, kapetan bijelog broda karijeru će nastaviti u redovima Qarabağa iz Kazahstana.

Zlomislić će napustiti Rijeku nakon dugih pet godina, prvi potpis na ugovor s Bijelima stavio je u srpnju 2021. godine strpljivo čekajući svoju priliku na vratima Rijeke.

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Debitirao je za Rijeku u kolovozu 2021. na gostovanju kod Šibenika, a svoju pravu priliku među vratnicama dočekao je na početku, sad već legendarne sezone 2024./2025., koja će zlatnim slovima biti upisana u klupsku povijest.

“Dragi moji Riječani i Riječanke, došlo je vrijeme za rastanak. Prošli smo zajedno jako puno dobrih i neke loše trenutke u proteklih pet godina”, rekao je Martin Zlomislić javivši se sa Svjetskog prvenstva gdje se nalazi s reprezentacijom Bosne i Hercegovine.

“Svega s vrlo rado sjećam, naravno tu prije svega trenutka osvajanja naslova prvaka i Kupa Hrvatske, posebice podizanje trofeja, to je za mene bila velika čast i privilegija na čemu sam neizmjerno zahvalan”, rekao je Zlomislić.

Dočekao je i trenutak da od Ivana Smolčića, koji je napustio Rijeku u veljači 2025. godine, preuzme kapetansku traku i odvede bijeli brod do dvostruke krune. U konačnici je skupio 117 utakmica, njegov 100. nastup bio je jedan od najboljih u dresu Rijeke kada je sjajnim intervencijama donio Rijeci slavlje kod Omonije 0:1.

“Hvala predsjedniku Damiru Miškoviću, Upravi kluba, svim trenerima, stručnim stožerima, svim ljudima koji rade u klubu. Hvala i svim trenerima vratara s kojima sam radio sve ove godine. Naravno, veliko hvala i svim mojim suigračima bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće. Posebno se želim zahvaliti svim navijačima, posebno Armadi, koja je uvijek bila uz nas, nas 12. igrač i neizmjerno sam im zahvalan na tome”, ustvrdio je Zlomislić.

Snimka iz svlačionice i govor prije posljednje utakmice protiv Slaven Belupa koja je donijela naslov prvaka jedan je od onih, do jučer skrivenih detalja, koji će zauvijek ostati upisani u riječku povijest. Kao i trenutak kada je naš Zloma visoko podignuo trofej namijenjen prvaku Hrvatske i nekoliko dana kasnije i Rabuzinovo sunce.

“Želim na kraju reći da mi je bila čast biti dio kluba kao što je Rijeka i biti njezin kapetan. Želim vam svu sreću, svi smo mi prolazni, ali samo Rijeka ostaje. Krepat, ma ne molat”, zaključio je Martin Zlomislić,