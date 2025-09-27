Kapetan Maribora: Đalović je imao izgovore koji za trenera njegova kova jednostavno nisu primjereni

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

U Mariboru je i dalje glavna tema - Radomir Đalović.

Podsjetimo, Crnogorac je nakon nešto više od dva tjedna napustio Ljudski vrt i to nakon incidenta na treningu.

Pred novinare su izašli kapetan momčadi Ažbe Jug, klupski operativac Cem Basgul i novi privremeni trener Radovan Karanović. Uz najavu derbija s Celjem, glavna tema bio je šokantan odlazak crnogorskog stručnjaka. Upravo se i Jug dotaknuo odlaska Đalovića:

“Prihvatio sam ulogu kapetana koji štiti momčad i klub. S pomoću ljudi bliskih treneru pokušao sam ga nagovoriti da ostane, ali nakon minute razgovora bilo mi je jasno da je trud besmislen. Imao je izgovore koji za trenera njegova kova jednostavno nisu primjereni,” rekao je Jug.

Jug smatra da posljedica u ekipi neće biti.

“Nijedna ekipa ne voli česte promjene, ali ovo nije došlo zbog rezultata, već zbog odluke trenera. Vidim da neugodan zaplet nije utjecao na ekipu. Mnogi u svlačionici nisu razumjeli zašto se odlučio na takav potez i šokiralo ih je kad su saznali da ga stvarno neće biti. Moramo izvući pouke i otvoriti novo poglavlje s poznatim licem na klupi,” zaključio je kapetan Maribora.