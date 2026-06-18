Kane: Znao sam da postoji šansa da Livaković izađe s crte ako zastanem

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AP Photo/Sam Hodde via Guliver

Napadač Engleske komentirao je izvođenje prvog penala protiv Hrvatske kojeg mu je Livaković obranio, ali je prerano izašao s crte.

Engleska je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske slavila 4:2, a ključan trenutak za preokret i vodstvo bio je ponovljeni kazneni udarac Harryja Kanea. Iako je Dominik Livaković zaustavio prvi pokušaj engleskog kapetana, nakon VAR asistencije jedanaesterac je ponovljen, a Kane je iz drugog pokušaja bio precizan, prenosi BBC.

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“Gledajući snimke, vidio sam da voli rano krenuti, pa sam znao da postoji šansa da će, ako napravim zalet sa zastajkivanjem, izaći s crte”, rekao je Kane za BBC.

“Bio sam 80 posto siguran da je bio izvan crte, nisam bio sto posto, a onda sam, naravno, kod ponovljenog jedanaesterca malo promijenio tehniku. Zato radim sva ta istraživanja i na kraju se lijepo isplatilo.”

Iako se Livaković prema propisima pomaknuo s crte djelić sekunde prerano, penal bi bio ponovljen čak i da je ostao na mjestu. Problem je nastao kada je Joško Gvardiol, koji je prerano utrčao u kazneni prostor, prvi stigao do odbijene lopte i izbio je. To se kažnjava ponavljanjem samo ako branič ometa suparnika, a Gvardiol je u ovom slučaju spriječio Maduekea da natrči na odbijanac. Nakon svega, Kane je iz drugog pokušaja rutinski zabio.