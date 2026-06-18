Kanada nakon Parteyja još jednom nogometašu zabranila ulazak u zemlju tijekom SP-a

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AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Napadaču reprezentacije Obale Bjelokosti Elyeu Wahiju odbijen je zahtjev za vizu za putovanje sa svojom momčadi u Kanadu i neće sudjelovati u drugoj utakmici Slonova na Svjetskom prvenstvu protiv Njemačke u subotu, objavio je u četvrtak Nogometni savez Obale Bjelokosti (FIF).

Prema FIF-u, “potrebna administrativna odobrenja za njegov ulazak u Kanadu nisu se mogla dobiti u ovoj fazi”. “Neće moći putovati s delegacijom u Kanadu”, dodao je savez u svojoj izjavi, ne navodeći razloge odbijanja.

On je drugi igrač na Svjetskom prvenstvu kojem je Kanada odbila ulazak, nakon ganskog veznjaka Thomasa Parteya, koji je suočen s optužbama za silovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu.