Kako će izgledati sastav Hajduka protiv Žiline? Garcia ima jednu dilemu, a Livaja bi opet trebao krenuti s klupe

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Čini se da Gonzalo Garcia nema previše nedoumica pred uzvratni susret protiv Žiline.

Hajduk večeras od 20:30 gostuje kod Žiline u uzvratnoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Splićani u Slovačku dolaze s lijepom prednošću nakon 2:0 na Poljudu, no domaćin ne odustaje od nade u preokret. Trener Žiline Pavol Stano još je prije prvog susreta poručio da je Hajduk poželjan suparnik u ždrijebu, a i uoči uzvrata ponovio je kako vjeruje da njegova momčad može nadoknaditi zaostatak.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia sigurno je svjestan prošlogodišnjeg europskog razočaranja, kada je njegova momčad nakon pobjede 2:1 u prvoj utakmici ispala od Dinamo Cityja poslije poraza 3:1 u produžecima u Tirani. Ovoga puta neće moći računati na Niku Sigura, dok su u Splitu ostali Mihael Žaper i Fran Karačić. U konkurenciju se, nakon odrađene suspenzije, vraća Bamba.

Posebnu pažnju privlači Dalisson, koji je u prvom susretu bio među najboljim pojedincima. Brazilac je zabio pogodak, istaknuo se dobrim potezima, a pažnju je privukao i dresom s pogrešno napisanim imenom. U međuvremenu je zakasnio na trening pa nije poznato hoće li zbog toga izgubiti mjesto u početnoj postavi. Situacija s Dalissonom predstavlja dilemu za trenera Garciju, ali očekuje se da će Brazilac biti samo novčano kažnjen i trebao bi zadržati status prvotimca.

Početna postava

Na vratima se ponovno očekuje Toni Silić, dok bi stoperski par trebali činiti Zvonimir Marešić i Alec Van Hoorenbeeck. Na bokovima obrane trebali bi zaigrati Mathieu Acapandié i Šimun Hrgović, a ispred njih Rokas Pukštas i Adrion Pajaziti. U napadačkom dijelu očekuju se Roko Brajković, Dalisson i Dario Melnjak iza najisturenijeg Michelea Šege.

Marko Livaja bi, prema najavama, i ovaj put trebao utakmicu započeti među pričuvama.

Pobjednik ovog dvoboja izborit će plasman u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga čeka ciparski Pafos. Momčad koja ispadne natjecanje će nastaviti u drugom pretkolu Konferencijske lige protiv poljske Katowice.