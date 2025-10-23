Juventus ovakav niz ne pamti već 16 godina, evo što o Tudorovoj budućnosti kaže direktor

Podijeli :

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver

Porazom od Reala u Madridu, torinski Juventus, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, produžio je niz bez pobjede na čak sedam susreta.

Dva poraza u nizu od Real Madrida i Coma, nakon pet uzastopnih remija, dodatno su otežali sudbini Igora Tudora na klupi Juventusa.

Niz od sedam susreta bez pobjede se dugo ne pamti u Juventusu. To im se nije dogodilo više od 16 godina, kada je na klupi bio Claudio Ranieri. Legendarni Talijan je između travnja i svibnja 2009. godine nanizao osam utakmica bez pobjede sa šest remija i dva poraza.

La #Juventus non vince per la SETTIMA gara di fila: non capitava da più di SEDICI anni (aprile-maggio 2009) , in panchina al tempo sedeva Claudio #Ranieri. Igor #Tudor riscrive la storia bianconera. pic.twitter.com/4rvY7lAFoQ — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 22, 2025

Stara dama se trenutačno u Serie A nalazi na sedmom mjestu sa 12 bodova, četiri manje od lidera Milana, dok je u Ligi prvaka na 25. mjestu s dva boda iz tri kola. Dio talijanskih medija navodi kako je hrvatski stručnjak već “bivši”, međutim direktor nogometne strategije Juventusa, Giorgio Chiellini kazao je za Sky Sport Italia kako Tudor ima podršku u klubu.

“Imali smo sastanak s Tudorom. Nema pritiska, želimo nastaviti s njim,” kazao je Chiellini.