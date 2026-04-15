Juniori Dinama senzacionalnim preokretom se plasirali u polufinale prestižnog turnira

Valencia je povela u 20. minuti pogotkom Marca Martineza, dok je Dinamo izjednačio u 32. minuti preko Leonarda Perkovića.

Španjolci su ponovno preuzeli prednost golovima Martineza (63’) i Ismaila El Aouda (70’), no Dinamo se vratio u završnici. Sven Šunta zabio je u 84. minuti, a Marko Zebić izjednačio u 90+3. minuti za produžetke.

U dodatnom dijelu Yaroslav Boyko promašio je kazneni udarac za Valenciju u 103. minuti, a pobjedu Dinamu donio je Kaloyan Bozhkov u 115. minuti.

Riječ je o prestižnom U-21 natjecanju s 32 momčadi (16 iz Engleske i 16 iz ostatka Europe), a Dinamo je u skupini ostvario tri pobjede (Nottingham Forest, Chelsea i Newcastle) te poraz od Brightona.