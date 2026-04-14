Barcelona se žalila Uefi, ne odgovara im visina trave u Madridu

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Trener Barcelone Hansi Flick izrazio je nezadovoljstvo stanjem terena na stadionu Metropolitano u Madridu uoči uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka protiv Atlético Madrida, prenijeli su španjolski mediji.

Flick je tijekom treninga svoje momčadi izašao na teren i detaljno pregledao travu, dodirivao je, mjerio i provjeravao njezinu visinu, nakon čega je, prema navodima španjolske Marce, izrazio sumnju u dimenzije i uvjete podloge.

Njemački stručnjak potom se obratio dužnosnicima Uefa, jer duža trava usporava loptu, što ne odgovara njegovoj momčadi. Takav stil igre nije uobičajen za Barcelonu, gdje se tradicionalno preferira kraće pokošena trava.

Prema pravilima Uefe, visina trave ne smije prelaziti tri centimetra i mora biti ujednačena na cijelom terenu. Iz Atletico Madrida poručuju da je teren u skladu s propisima i da je ista visina trave korištena tijekom cijele sezone.

Uefa je potvrdila da će, ako bude potrebno, izvršiti dodatnu provjeru i prilagoditi teren u skladu s pravilnikom. Također, europska kuća nogometa ima kontrolu nad zalijevanjem terena, uključujući količinu vode i vrijeme navodnjavanja prije utakmice.

Prema pravilima, teren može biti zaliven i neposredno prije utakmice, uz suglasnost obje momčadi, ali se zalijevanje mora obaviti ravnomjerno i u skladu s unaprijed utvrđenim protokolom.

Barcelona će sutra kod Atletica u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka. U prvoj utakmici Atlético je slavio u Barceloni 2:0.