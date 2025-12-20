Juniori Dinama deklasirali Newcastle i učvrstili se na prvom mjestu skupine

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo Zagreb

Juniori Dinama su u 3. kolu Premier League International Cupa svladali Newcastle s 3:0.

Momčad Jerka Leke je do vodstva stigla već u 2. minuti golom bugarskog napadača Kalojana Božkova. Prednost zagrebačkog kluba je u 50. minuti povećao Sven Šunta, dok je konačan rezultat postavio Patrik Horvat u 59. minuti.

Newcastle je u svojim redovima imao nekoliko igrača starijih od 20 godina, dok su svi Dinamovi stari 17 ili 18 godina.

Ovom je pobjedom Dinamo učvrstio vodeću poziciju skupine C kao jedina momčad s maksimalnih devet bodova iz tri odigrane utakmice, dok će nokaut fazu izboriti prve dvije momčadi iz svake skupine.