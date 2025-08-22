Josip Juranović produžio ugovor s Union Berlinom

Podijeli :

dts Nachrichtenagentur dts_66472 via Guliver Images

Uoči nove sezone Bundeslige Union Berlin je objavio kako je Josip Juranović potpisao novi ugovor.

Juranović je u Berlin stigao prije dvije godine iz škotskog Celtica. To je bilo u siječanjskom prijelaznom roku. Hrvatski reprezentativac brzo se nametnuo u Unionu te je bio jedan od ključnih igrača kluba.

U sezoni 2023./2024. igrao je i Ligu prvaka s njemačkim klubom, a onda je dobar dio sljedeće sezone propustio zbog ozljede. Ipak, u klubu mu još vjeruju te su mu ponudili novi ugovor koji je Juranović prihvatio.

U Unionu nisu objavili koliko će trajati ugovor, a nakon potpisa je Juranović dao izjavu.

“Union i Berlin su postali dom za mene i moju obitelj. Doživio sam uspone i padove, a posljednje dvije sezone bile su posebno izazovne. Uspjeli smo ostati u Bundesligi pa se radujem biti dio kluba i u budućnosti. Želimo se učvrstiti u ligi i pružiti još nezaboravnih utakmica svojim navijačima.”