Još loših vijesti za Real Madrid: Rudigera čeka operacija

xCesarxCebollax via Guliver

Nogometaš Real Madrida Antonio Rudiger muku muči s meniskusom zbog čega je ograničen na treninzima.

Situacija u kojoj se nalazi nije nimalo naivna jer osim boli koju osjeća, ne može trenirati jer ozljeda zahtijeva određeno mirovanje. Ova vijest dolazi nakon Realove bolne eliminacije iz Lige prvaka koja je ogolila sve mane madridske momčadi.

Rudiger već dulje vrijeme osjeća bolove u lijevom koljenu, no nedavno se zbog paklenog tempa u kojem su igrali utakmice u prosjeku tri dana situacija pogoršala.

Branič do sada nije želio razmišljati o odlasku na operaciju jer bi ga to udaljilo s terena na nekoliko mjeseci, ali kako se situacija pogoršavala, sve je bliže odluci na to, jer više ne može normalno trenirati i igrati.

Planira izgurati još mjesec dana do kraja sezone kako zna i umije, a potom otići na operaciju.