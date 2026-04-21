Slovenska legenda doživjela tešku prometnu nesreću, alkoholiziran pao s bicikla?

Kau Taller/Arena Akcji/Newspix.pl via Guliver

Bivši slovenski skijaški skakač Robert Kranjec navodno je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila prošlog petka na području Spodnje Lipnice.

Kako su prve izvijestile Slovenske novice, 44-godišnjaka su nakon nesreće najprije zbrinuli na mjestu događaja, zatim prevezli u Opću bolnicu Jesenice, a kasnije, zbog težine ozljeda, helikopterom Slovenske vojske i u UKC Ljubljana.

List se poziva na neslužbene, ali pouzdane informacije prema kojima bi se doista radilo o slovenskom skakačkom prvaku. Policija identitet ozlijeđenog biciklista nije otkrila, ali je ranije priopćila da su policajci u petak oko 12:30 obradili tešku prometnu nesreću 44-godišnjeg biciklista.

Prema dosad poznatim podacima, biciklist je tijekom vožnje prešao na suprotnu stranu kolnika, udario u rubnik i pao te se pritom teško ozlijedio. Slovenske novice navode i da je njegovo stanje neko vrijeme bilo vrlo teško, no u posljednjim satima se, prema njihovim informacijama, ipak počelo poboljšavati.

Važan dio izvještaja odnosi se i na okolnosti nesreće. Policija je u postupku utvrdila da je biciklist vozio pod utjecajem alkohola. Alkotest je pokazao 1,19 mg alkohola po litri izdahnutog zraka, što odgovara približno 2,5 promila alkohola u krvi. Zbog prekršaja u prometu policija vodi prekršajni postupak.

Novost je potvrdio i Skijaški savez Slovenije, koja je u priopćenju navela da je Kranjec nakon pada zadobio teže ozljede, da je njegovo stanje stabilno te da slijedi dug i zahtjevan oporavak. Dodali su da mu je u ovom trenutku najpotrebniji mir, vrijeme za oporavak i pozitivna energija te mu poželjeli uspješan povratak.