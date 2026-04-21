Velika Bobanova želja opet se ozlijedila, po drugi put napadač je doživio isti peh!

21. tra 2026
NK Osijek

Mladi napadač Osijeka teško se ozlijedio na utakmici protiv Varaždina u 30. kolu HNL-a.

Velika ljetna želja Zvonimira Bobana, Anton Matković opet je ozlijedio križne ligamente. Kako piše Germanijak, magnetska rezonanca pokazala je da su Matkoviću ponovno otišli križni ligamenti u koljenu, ali ovaj put u drugom koljenu.

Matković se taman oporavio od te ozljede, počeo je normalno igrati i sad je pred ljetni prijelazni rok doživio opet istu stvar. Prema prvim prognozama na terene bi se mogao vratiti tek sljedećeg proljeća i tako će ovaj 20-godišnji napadač propustiti još jednu godinu u svojem razvoju.

Boban će sada ipak morati potražiti novo rješenje.

