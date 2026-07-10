Još jedna reprezentacija ostala je bez izbornika nakon SP-a

Južnoafrički izbornik Hugo Broos potvrdio je svoj odlazak nakon dvotjedne neizvjesnosti oko toga hoće li ostati na dužnosti nakon što je reprezentacija prvi put izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

Broos je prije početka svjetskog prvenstva izjavio da odlazi u mirovinu, no nakon što je Južna Afrika 28. lipnja izgubila od domaćina Kanade u šesnaestini finala, nije bio siguran u svoju odluku te je izjavio da bi mogao biti u iskušenju da ostane.

Ipak, kasnije je 74-godišnji Broos je rekao da neće ostati na izborničkoj poziciji, ali bi mogao pomoći momčadi u ulozi savjetnika.

“Hoću li ipak nastaviti kao trener? Ne, odluka je konačna! Ako me budu trebali za nešto drugo, možda za skauting – to je već druga priča. No, nogomet više neće biti dio mog života 24 sata dnevno”, rekao je Broos za voetbalnieuws.be.

“Već sam razgovarao s predsjednikom Južnoafričkog nogometnog saveza. Želio bi me zadržati, ali u drugačijoj ulozi, kao savjetnika ili nešto slično. Vraćam se krajem srpnja kako bismo se konačno oprostili. Zanima me što će mi predložiti.”

Broos je na toj dužnosti proveo pet godina, postavši izbornik s najdužim stažem u povijesti te reprezentacije i odvevši Južnu Afriku na prvo Svjetsko prvenstvo nakon 16 godina.