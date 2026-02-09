Joan Laporta dao otkaz u Barceloni, a razlog za to je samo jedan

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Proces izbora novog predsjednika Barcelone službeno počinje ovog ponedjeljka, a to znači i da je na snagu stupila najavljena ostavka Joan Laporte. Iz jednog razloga – da bi započeo kampanju za reizbor.

Barcelona je u priopćenju objavljenom prije nekoliko dana najavila ovakav rasplet događaja. Joan Laporta podnio je ostavku na mjesto predsjednika kako bi mogao započeti kampanju za reizbor.

Laporta će, uz pomoć nekolicine direktora iz kluba, voditi svoju kampanju, dok će druga grupa, okupljena oko Rafaela Juste, nastaviti voditi klub.

Glasanje za novog predsjednika zakazano je za 15. ožujka.

POVEZANO Velika Dinamova želja doživjela tešku ozljedu! VIDEO / Real se pobjedom u Valenciji vratio na -1 od Barcelone, novi pogodak Mbappea!

Laporta je već uveliko krenuo u kampanju, uglavnom pričama koje bi trebale uvjeriti sve da bi bez njega klub progutala “crna rupa“.

To se vidi i iz poruke da će, ako on bude reizabran, “Hansi Flick imati priliku ostati u Barceloni koliko god bude želio“.

To se vidi i u produženju ugovora s Ferminom, koji se Barceloni obavezao do 2031.

Procedura izbora je sljedeća. U ponedjeljak, 9. veljače, službeno je objavljen poziv za izbore.

Do 12. veljače bit će javno izabrani članovi Izbornog odbora i Izbornog komiteta. Zatim će 13. i 14. veljače ta dva tijela biti i službeno konstituirana.

Slijedi niz formalnosti – moguće traženje odobrenja za funkcije, javni poziv za kandidate, a od 20. do 22. veljače i službena odobrenja kandidata. Od 23. veljače do 2. ožujka službeno će biti predate kandidature. Od 3. do 5. ožujka kandidati će morati dokazati da imaju podršku najmanje 50 posto članova Skupštine.

Kandidati će službeno kampanju voditi od 6. do 13. ožujka, a glasanje će biti održano 15. ožujka.

Klub će, najavljeno je, omogućiti pet glasačkih mjesta, u sve četiri katalonske pokrajine – u Barceloni, Gironi, Lleidi i Tarragoni. Dodatno mjesto za glasanje bit će u Andori.

Na ovim izborima neće biti omogućeno glasanje poštom, koje je bilo uvedeno tijekom pandemije koronavirusa.