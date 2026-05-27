Jelavić: Niti u jednom trenutku nismo imali ambicije za Europu

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Na sezonu 2025/26. spuštena je zavjesa, a Lokomotiva na odmor odlazi kao momčad koja je zauzela peto mjesto.

Momčad predvođena trenerom Nikicom Jelavićem i njegovim stožerom tijekom sezone imala je uspona i padova, ali je završnica sezone odrađena jako dobro. Cilj kluba bio je ostanak u ligi, a na kraju je ekipa s Kajzerice završila na gornjem dijelu ljestvice. Nedostajalo je tek malo sreće da se izbori pozicija koja bi vodila u europska natjecanja, ali razloga za zadovoljstvo ima dovoljno.

Nakon zadnjeg kola, trener Jelavić dao je intervju za službenu klupsku stranicu.

Za početak, koliko ste zadovoljni sezonom iza vas?

“Kad podvučem liniju, jako sam zadovoljan sezonom. Bilo je uspona i padova, to je bilo i očekivano. Ovo je bila i prva sezona za mene i moj stožer. Imali smo dosta mladih igrača pa je trebalo malo vremena dok smo se upoznali i uhodali. To je sve dio procesa, ali na kraju mislim da smo napravili jako dobar posao. Puno mladih igrača smo ispromovirali, neke smo prodali tijekom sezone, mislim da je generalno uspješna sezona iza nas.”

Jeste li zadovoljni i svojom prvom sezonom na mjestu glavnog trenera prve momčadi?

“Uvijek može bolje, sam sam sebi najveći kritičar. Uvijek tražim bolje i više. Za sada, ovo što je iza nas, mogu biti zadovoljan.”

Jako dobro funkcioniramo u stožeru

Stožer Lokomotive je spoj mladih motiviranih profesionalaca i nekoliko starijih iskusnih stručnjaka:

“Moj stožer je manje-više iz juniorske momčadi, dok su neki članovi stožera u klubu već duže vrijeme, tako da imamo jedan jako dobar miks mladosti i iskustva. Jako dobro funkcioniramo. Nadam se da će tako biti ubuduće i da će svatko imati volju i želju raditi naporno dok smo god u klubu.”

Malo je nedostajalo za poziciju koja bi Lokose odvela do europskih natjecanja. Kako danas gledate na tu propuštenu priliku?

“Niti u jednom trenutku to nam nisu bile ambicije. Bila je jedna situacija gdje smo mogli dodatno zakomplicirati borbu za europska mjesta, međutim nije se desilo i to smo prihvatili jako brzo. Mislim da je taj poredak prva četiri kluba na kraju sezone jako realan. Ovo je naša realnost, možda smo čak malo i iznad toga. Treba biti zadovoljan s ovime što smo postigli.”

Puno mladih igrača smo promovirali

Ove sezone vidjeli smo dosta mladih igrača u sastavu prve momčadi, neki su postali standardni igrači. Jeste li zadovoljni?

“Jako smo zadovoljni mladim igračima. Ranije tijekom sezone prodali smo Krivaka i Diopa. Krivak je projekt naše akademije, došao je tu kao junior. Promovirali smo mladog Subotića koji je postao jedan od glavnih igrača naše ekipe. Tu su također mladi talenti Smiljanić, Kralevski, Kostelac. Mislim da imamo perspektivu i naravno da ćemo sve više obraćati pažnju na njih i davati im šanse. Cilj je da postanu standardni članovi naše ekipe.”

Jedva čekamo novi stadion u Kranjčevićevoj

Na proljeće 2027. u planu je preseljenje na novi moderan stadion u Kranjčevićevoj, a tome se vesele svi iz redova Lokomotive:

“Puno će nam značiti novi stadion. Jedva čekamo, već se dugo priča o tome i bit će puno ljepše igrati utakmice tamo. Sigurno je ljepše igrati na nogometnom stadionu bez atletske staze, gdje su tribine blizu travnjaka. Vjerujem da ćemo privući malo više publike. Svi smo uzbuđeni i jedva čekamo utakmice na Kranjčevićevoj.”

Iz redova Lokomotive u najbolju momčad sezone prema izboru CIES-a, ali i SuperSport HNL-a, mjesto je zasluženo dobio Marko Pajač. Kako trener vidi sezonu iza Pajača?

“Marko je odigrao fantastičnu sezonu. Njegova kvaliteta po toj lijevoj strani donosi nam jako puno. Sve osim toga da on ne bude u najboljih 11 sezone bilo bi malo čudno. On je definitivno to zaslužio i čestitam mu ovom prilikom. Nadam se da će ostati s nama i da će i dalje pružati dobre igre.”