Jedan od domaćina objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo

Moritz Müller via Guliver

Argentinac Mauricio Pochettino, izbornik nogometaša Sjedinjenih Američkih Država, objavio je popis od 26 nogometaša koji će predstavljati jednog od tri domaćina na skorašnjem Svjetskom prvenstvu.

“Donijeli smo vrlo teške odluke, ali na kraju vjerujem baš svakome od ovih 26 igrača. Možemo ostvariti jako dobre rezultate na prvenstvu koje je ispred nas“, izjavio je 54-godišnji Pochettino, nekadašnji strateg Espanyola, Southamptona, Tottenhama, PSG-a i Chelseaja koji je na izborničkoj klupi Amerikanaca od prije dvije godine.

Od 26 američkih nogometaša njih je 13 nastupilo na posljednjem Svjetskom prvenstvu, dok će za preostalih trinaestoricu ovo biti premijera na velikoj sceni.

Zanimljivost popisa je što Amerikanci vjerojatno od svih reprezentacija na prvenstvu imaju najveći broj onih koji mogu pokrivati i pozicije krilnih napadača. U pitanju su redom Brenden ​Aaronson, Christian Pulišić, Giovanni Reyna, Malik Tillman, Tim Weah i Alejandro Zendejas.

SAD se nalazi u skupini D na SP-u zajedno s Turskom, Paragvajem i Australijom.

SAD na Svjetskom prvenstvu 2026.:

Vratari: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Obrana: Max Arfsten, ‌Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Vezni red: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Tim Weah

Napad: Brenden ​Aaronson, Christian Pulišić, Giovanni Reyna, Malik Tillman, Alejandro Zendejas, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright.