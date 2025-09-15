Jedan od najboljih igrača Francuske na SP-u 2018. otišao u mirovinu

Vrhunac je doživio na SP-u u Rusiji 2018., gdje je zabio odlučujući gol u polufinalu protiv Belgije. Upravo tada, unatoč liječničkim preporukama za operaciju, odlučio je igrati ozlijeđen, što mu je donijelo najveći trofej, ali i dugoročne zdravstvene posljedice.

U Barcelonu je stigao 2016. iz Lyona za 25 milijuna eura i u prve dvije sezone bio jedan od najboljih mladih stopera Europe. Ukupno je odigrao 133 utakmice i osvojio sedam trofeja, uključujući dvije La Lige (2017./18., 2018./19.) i tri Kupa kralja. No nakon 2018. uslijedili su problemi s koljenom, zbog kojih je sve rjeđe nastupao, pa je 2023. sporazumno raskinuo ugovor s klubom.

Posljednje godine proveo je u Lecceu i Lilleu, ali nije se nikad uspio vratiti na stari nivo.

Za Francusku je upisao 31 nastup i četiri gola, debitiravši na Euru 2016., a reprezentativnu karijeru zaključio je 2019.