Jedan od najboljih igrača Francuske na SP-u 2018. otišao u mirovinu

Samuel Umtiti (31), bivši francuski reprezentativac i svjetski prvak iz 2018., objavio je završetak karijere zbog kroničnih problema s koljenom. Odluku je potvrdio oproštajnom videoporukom snimljenom u trening centru Lyona, kluba u kojem je ponikao.

“Nakon intenzivne karijere s usponima i padovima, došlo je vrijeme za rastanak… Dao sam sve od sebe sa strašću i ne žalim ni za čim. Želim se zahvaliti svim klubovima, predsjednicima, trenerima i igračima uz koje sam radio”, napisao je Umtiti na svom Instagram profilu.

Vrhunac je doživio na SP-u u Rusiji 2018., gdje je zabio odlučujući gol u polufinalu protiv Belgije. Upravo tada, unatoč liječničkim preporukama za operaciju, odlučio je igrati ozlijeđen, što mu je donijelo najveći trofej, ali i dugoročne zdravstvene posljedice.

U Barcelonu je stigao 2016. iz Lyona za 25 milijuna eura i u prve dvije sezone bio jedan od najboljih mladih stopera Europe. Ukupno je odigrao 133 utakmice i osvojio sedam trofeja, uključujući dvije La Lige (2017./18., 2018./19.) i tri Kupa kralja. No nakon 2018. uslijedili su problemi s koljenom, zbog kojih je sve rjeđe nastupao, pa je 2023. sporazumno raskinuo ugovor s klubom.

Posljednje godine proveo je u Lecceu i Lilleu, ali nije se nikad uspio vratiti na stari nivo.

Za Francusku je upisao 31 nastup i četiri gola, debitiravši na Euru 2016., a reprezentativnu karijeru zaključio je 2019.

