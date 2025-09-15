Jedan od najboljih igrača Francuske na SP-u 2018. otišao u mirovinu

Samuel Umtiti (31), bivši francuski reprezentativac i svjetski prvak iz 2018., objavio je završetak karijere zbog kroničnih problema s koljenom. Odluku je potvrdio oproštajnom videoporukom snimljenom u trening centru Lyona, kluba u kojem je ponikao.
“Nakon intenzivne karijere s usponima i padovima, došlo je vrijeme za rastanak… Dao sam sve od sebe sa strašću i ne žalim ni za čim. Želim se zahvaliti svim klubovima, predsjednicima, trenerima i igračima uz koje sam radio”, napisao je Umtiti na svom Instagram profilu.
