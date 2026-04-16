Japan priključio legendu stručnom stožeru uoči Svjetskog prvenstva

(AP Photo/Shuji Kajiyama) via Guliver Image

Bivši majstor slobodnih udaraca Celtica, Shunsuke Nakamura, pridružit će se stručnom stožeru japanske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo, objavio je u četvrtak Japanski nogometni savez.

Bivši veznjak bio je poznat po svojoj vještini izvođenja prekida, a posebno se pamti njegov efektan slobodan udarac protiv Manchester Uniteda u Ligi prvaka.

Japanski nogometni savez naveo je da će se Nakamura pridružiti stožeru izbornika Hajimea Moriyasua za Svjetsko prvenstvo, na kojem je Japan smješten u skupinu F zajedno s Nizozemskom, Tunisom i Švedskom.

„Dobro sam razmislio o tome kakav bi utjecaj moj angažman mogao imati u ovoj ključnoj fazi, s obzirom na to da je završnica Svjetskog prvenstva pred vratima“, rekao je 47-godišnjak.

„No, nakon što sam dobio strastvenu i ohrabrujuću poruku od Moriyasua, odlučio sam prihvatiti poziv.“

Nakamura je za Japan upisao 98 nastupa i postigao 24 pogotka, a igrao je i na Svjetskim prvenstvima 2006. i 2010. godine.

Celticu se pridružio 2005. godine iz talijanske Reggine te je tijekom četiri sezone u Glasgowu osvojio tri naslova škotskog prvaka.

Karijeru je završio 2022. godine, nakon čega je postao pomoćni trener u japanskom klubu Yokohama FC.

„Posvećen sam dijeljenju iste vizije kao i igrači Japana dok se natječu na svjetskoj pozornici i učinit ću sve da im pomognem ostvariti njihove ciljeve“, poručio je Nakamura.