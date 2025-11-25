Jakirović upisao drugi uzastopni poraz u Championshipu

Podijeli :

Hull City koji vodi Sergej Jakirović upisao je drugi uzastopni poraz u Championshipu. U 17. kolu su ugostili Ipswich Town koji ih je porazio s 2:0.

Prvi dio prošao je bez golova, a onda je u 69. minuti Marcelino Nunez pogodio za 1:0 gostiju. Samo četiri minute kasnije je Chuba Akpom, bivši igrač Arsenala, zabio za 2:0 Ipswicha.

Nakon toga više nije bilo povratka za trupe Sergeja Jakirovića te su upisali drugi poraz u nizu. U prošlom kolu poraženi su od QPR-a. Hrvatski vratar Ivor Pandur odigrao je svih 90 minuta na vratima Hull Cityja.

Ovim porazom ispali su iz pozicije koja vodi u play-off te su sada na osmom mjestu s 25 bodova dok je Ipswich na četvrtom mjestu s 27 bodova.