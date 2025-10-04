Jakirović slavi, Pandur obranio penal i spasio pobjedu Hulla

Podijeli :

Matt Wilkinson FIL-22240-0207 via Guliver Images

Sergej Jakirović sa svojim je Hullom ostvario treću pobjedu ove sezone u Championshipu.

Nakon samo jednog osvojenog boda u zadnje dvije utakmice Hull City pobijedio je kao domaćin Sheffield United 1:0. Jedini je strijelac bio Akintola u 30. minuti.

U samoj završnici, u 87. minuti Sheffield je imao kazneni udarac za poravnanje, ali hrvatski vratar Ivor Pandur obranio je udarac Burrowsa.

Do kraja je momčad Sergeja Jakirovića uspjela sačuvati vrijednu pobjedu, ukupno treću ove sezone u devetom kolu Championshipa. Hull je deseti u poretku s 12 osvojenih bodova.