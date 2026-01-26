Jakirović: Pričao sam sa Sučićem, želio sam znati baš sve

Podijeli :

Guliver

Leon Jakirović započinje novu avanturu u milanskom Interu.

Mladi 18-godišnji stoper potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine te je dao svoj prvi kratki intervju za službene stranice vodeće momčadi talijanske Serie A.

“Nevjerojatan osjećaj, sve mi se ovdje sviđa i jako sam uzbuđen što sam dio ovakvog kluba”, rekao je Jakirović na početku pa nastavio:

“Nedavno sam napunio 18 godina i da, zaigrao sam u Ligi prvaka protiv Milana, sada naših najvećih rivala. Ovaj korak je jako važan, najveći što sam poduzeo u dosadašnjoj karijeri. Mislim da će biti odlično.”

Otkrio je tko mu je inspiracija.

“Volim Alessandra Bastonija jer igra na mojoj poziciji i promatram što čini u utakmicama.”

Talijanski novinari primijetili su da je odrastao u “obitelji koja diše nogomet”, na što je Jakirović dodao: “Naučio sam da nikad ne treba odustati i da moraš davati sve od sebe, kako na utakmicama, tako i na treninzima.”

Zanimalo ih je i je li na njegov odabir utjecala snažna veza Intera s hrvatskim nogometašima.

“I da i ne. Da, jer tu je Petar Sučić, s kojim sam trenirao i igrao u Dinamu. No, kad čuješ da te zove klub poput Intera, jedino što želiš je odazvati se pozivu”, objasnio je.

“Pričao sam s Petrom prije transfera, pitao sam ga mnoga pitanja jer želio sam znati baš sve.”