Danski liječnik o Eriksenu: ‘Pacemaker ga je vratio u život’

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AP Photo/Omar Havana via Guliver

Danski liječnik oglasio se s novostima vezanima za stanje Christiana Eriksena, koji se u 66. minuti bez svijesti srušio na travnjak usred utakmice Danske i Ukrajine.

Liječnik danske reprezentacije Morten Boesen za TV2 pojasnio je što se dogodilo Christianu Eriksenu, koji je prema posljednjim informacijama stabilno i pri svijesti.

“Moje tumačenje je da je njegov pacemaker aktivirao šok dok je igrao. Čini mi se da sam ga vidio kako se hvata za prsa i možda čak viče: ‘Au’. A onda se srušio. Tada sam prišao do njega. Sada se analizira njegov pacemaker jer on može pokazati što je bio temeljni uzrok. Prilično brzo je ponovno došao k svijesti. Mislim da je uređaj učinio ono za što je ugrađen – da ga vrati u život.”

Podsjetimo, veznjak se prije pet godina srušio na travnjaku u utakmici Europskog prvenstva protiv Finske te je neko vrijeme bio i klinički mrtav. Tada mu je ugrađen pacemaker te je, van svih očekivanja, nastavio s karijerom.

Protekle sezone bio član Wolfsburga s kojim je ispao iz lige. Nije imao nikakvih velikih problema do utakmice s Ukrajine kada se u drugoj polovici susreta srušio na travnjaku s istim problemima kao i prije pet godina. Liječnička služba brzo je reagirala te je u 15 minuta uspjela dovesti Eriksena svijesti.