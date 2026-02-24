Jakirović debitirao za Inter u Ligi prvaka u ludom okršaju osmine finala

Podijeli :

U utorak popodne odigrana je utakmica osmine finala Lige prvaka mladih između Inter Milana i Real Betisa u kojem je slavila talijanska momčad s 5:3.

U domaćoj ekipi svoj debi za Inter u Ligi prvaka mladih upisao je mladi Leon Jakirović, sin bivšeg trenera Dinama Sergeja Jakirovića. On je već zaigrao u talijanskoj Primaveri, a sada je došao red i na europski debi.

Krenuo je od prve minute u susretu u kojem je Inter u šestoj minuti vodio s 2:0 golovima Jamala Idrissoua. Ipak, Betis je do kraja poluvremena izjednačio preko Josea Antonia i Rodriga Marina, a u 40. minuti požutio je i mladi hrvatski stoper.

Betis je u 51. minuti preokrenuo susret u svoju korist novim golom Marina da bi se Inter ipak vratio u 70. minuti. Tada je Idrissou kompletirao svoj hat-trick pogodivši za 3:3. Nije tu bio kraj drami jer su Nerazzuri samo dvije minute kasnije poveli s 4:3.

Tada je za Inter pogodio 18-godišnji Matias Mancuso. Do kraja susreta su domaći povećali prednost golom Mattie Marella te su s 5:3 osigurali svoje mjesto u četvrtfinalu Lige prvaka mladih. Tamo će igrati protiv pobjednika susreta između portugalske Benfice i nizozemskog AZ Alkmaara koji je u sezoni 2022./2023. slavio u finalu protiv juniora Hajduka.