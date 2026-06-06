Rijeku je izbacio iz Europe, a sada se u suzama oprostio od SP-a

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AP Photo/Jorge Saenz via Guliver

Julio Enciso, sjajna 'desetka' koja je terorizirala obranu Rijeke u osmini finala Konferencijske lige u dresu Strasbourga, jučer je u suzama napustio travnjak nakon ozljede

Paragvajska nogometna reprezentacija suočila se s ozbiljnim problemom uoči samog početka Svjetskog prvenstva. Julio Enciso, 22-godišnji kreativni vezni i jedan od ključnih igrača reprezentacije, ozlijedio se tijekom prijateljske utakmice protiv Nikaragve u Asunciónu, koju je Paragvaj dobio rezultatom 4:0.

Igrala se 24. minuta kada se Enciso nezgodno zaustavio u pokušaju da stigne jednu loptu. Iako je prvotno krenuo prema aut-liniji, ubrzo je legao na travnjak, nakon čega je iznesen na nosilima.

Iako točna dijagnoza i težina ozljede još nisu službeno potvrđene, prve prognoze sugeriraju da bi oporavak mogao trajati između dva i tri tjedna. U tom scenariju, mladi veznjak Strasbourga propustio bi uvodna dva susreta u skupini protiv Sjedinjenih Američkih Država i Turske, dok bi u konkurenciju za sastav mogao uskočiti 26. lipnja u utakmici protiv Australije.

Za Paragvaj, koji se na svjetsku smotru vraća nakon 16 godina čekanja, ovo je osjetan udarac. Riječ je o momčadi koja se primarno oslanja na čvrstu defenzivnu strukturu, zbog čega je izostanak kreativnog ofenzivca poput Encisa itekako velik udarac.

Enciso je do sada prikupio 32 nastupa za nacionalnu vrstu i postigao četiri pogotka, dok je na klupskoj razini iza njega uspješna sezona u francuskom Strasbourgu, s kojim je izbacio Rijeku u osmini finala Konferencijske lige. U ogledu na Rujevici igrao je do 65. minute u 2-1 pobjedi svoje momčadi, dok je u domaćem remiju (1-1) odigrao 88 minuta.

U karijeri je branio boje lokalnog Libertada dok se na Otoku okušao u dresovima Ipswicha i Brightona. Sjajne igre na Amexu donijelu su mu unosan transfer u francusku momčad, koja je inače ‘sestrinski’ klub Chelseaja, a ovog ljeta prognozira mu se nova prodaja. Prema Transfermarktu trenutno vrijedi 25 milijuna eura.