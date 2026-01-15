Jakirović blizu Intera! Modrima oko tri milijuna eura

U priču se opet ubacio Inter, ali i ne samo on, želi Leona i Red Bull Salzburg, još neki klubovi, među kojima je najozbiljniji bio Stuttgart. No, zadnjih dana zakuhali su se razgovori s Interom, razgovor, pak, Jakirovića i njegovih zastupnika s Dinamovim čelnicima nije donio pomak i neki plan razvoja, koji bi zadovoljio Jakirovića, postalo je vrlo izgledno da će on ove zime napustiti klub. Kako doznajemo, Inter je obavijestio Dinamo da je spreman dovesti Jakirovića, poslali su u četvrtak Talijani u Maksimir i ponudu. Ona, prema našim informacijama, iznosi oko tri, možda 3,5 milijuna eura, s time da bi kroz razne bonuse, ako se ostvare, Dinamo u konačnici mogao zaraditi između pet i šest milijuna. U Maksimiru su inicijalno pričali o transferu od četiri milijuna eura, no, sigurno je da bi već i ova ponuda mogla zadovoljiti Modre. Ono što Dinamo želi, osnovni uvjet, jest jednokratna uplata, dakle, da novac ne dolazi u rastegnutim ratama. Ako to Inter ispuni, ne bi čudilo da ovaj iznos zadovolji Zvonimira Bobana i suradnike, pogotovo ako znamo da je klub dao zeleno svjetlo Jakiroviću za odlazak ako dođe odgovarajuća ponuda. Možda ova Interova može još malo narasti, kako god, dogovor je vrlo blizu, a Jakirović sve bliže odlasku iz Maksimira. Naravno, uvijek postoji šansa da se nešto promijeni pa i da neki drugi klub pošalje bolju ponudu, no, u ovom trenutku transfer u Inter čini se najrealnijim.

Kako također doznajemo Jakirović i ljudi oko njega zadovoljni su i planom, koji je predstavio Inter, a koji uključuje priključenje prvoj momčad i treninge s Petrom Sučićem i društvom, a ne bude li kandidirao za utakmice, što je u prvo vrijeme i očekivano, igrat će za Interovu U23 momčad, milanski ga klub nema namjeru slati na posudbeu u nepoznato. Hoćemo li u skorijoj budućnosti u Interu gledati hrvatski stoperski tandem Mlačić-Jakirović? Nije nemoguće, što se Dinamova talenta tiče on je svakim satom sve bliže Milanu – otkriva Germanijak.