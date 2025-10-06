Izbornika BiH upitali o Džeki, on ga usporedio s Modrićem: ‘Takve se ne može nadomjestiti’

Podijeli :

AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Sergej Barbarez najavio je nadolazeće susrete reprezentacije BiH u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2025. godine.

Njegova momčad u četvrtak igra na Cipru, a tri dana poslije ih čeka prijateljska utakmica protiv Malte.

Izbornik je, među ostalim, otkrio da Niko Janković neće nastupati za BiH te komentirao Edina Džeku i Luku Modrića.

“Što se tiče Edina, volio bih da mogu reći – neka samo dođe na utakmicu i da uopće ne trenira.

Pogledajte Luku Modrića, igrači u tim godinama dobili su još veću vrijednost. Njihovo iskustvo i prisutnost na terenu ne mogu se nadomjestiti. Vidite kako se suparnički igrači odnose prema njima – s ogromnim poštovanjem. To mi je najmanja briga. Edin zna što treba napraviti, a pokazao je da može izdržati i dvije utakmice u kratkom razdoblju”, zaključio je izbornik BiH.