Vinicius otkrio koga vidi kao favorita na ovom Svjetskom prvenstvu

AP Photo/Lee Jin-man, File via Guliver

Zvijezda Real Madrida i brazilske reprezentacije, Vinicius Junior, otkrio je svoja očekivanja za Svjetsko prvenstvo.

“Argentinu bih svrstao među favorite za Svjetsko prvenstvo jer su aktualni prvaci, imaju veliko samopouzdanje i imaju Messija”, rekao je Vinicius u razgovoru za CazeTV.

Vinicius je naglasio da je protiv takvog igrača kao što je Messi gotovo je nemoguće imati savršen plan.

“On uvijek donese nešto drugačije, nikad ne možemo ni zamisliti što bi mogao učiniti”, dodao je Brazilac.

Viniciusov glavni cilj ostaje povratak Brazila na svjetski vrh. Brazil čeka naslov svjetskog prvaka još od 2002. godine.