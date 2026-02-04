Poruka iz Koprivnice oko Jagušića: Ne reagiramo na pritiske!

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Koprivnički klub potom je službeno pojasnio svoj stav. Direktor Vedran Bači istaknuo je da se prema situaciji odnose smireno i bez pritiska, svjesni i igračeve vrijednosti i odgovornosti koju imaju prema njegovu razvoju.

Adriano Jagušić (20) sve je bliže prelasku u Dinamo. Pregovori između klubova su u tijeku, a konačni ishod još se čeka jer detalji mogućeg transfera zasad nisu poznati. Usred špekulacija oglasio se i Slaven Belupo, čiji je mladi veznjak pod ugovorom, objavivši na društvenim mrežama njegovu fotografiju uz kratku poruku – “prisutan”.

„Adriano Jagušić najveći je talent u povijesti kluba i iz utakmice u utakmicu pokazuje sve veće majstorstvo. Upravo zato osjećamo veliku odgovornost i prema njemu i prema Slaven Belupu. Jasno je da će jednog dana njegov transfer biti rekordan za naš klub, ali jednako nam je važno da se razvija u stabilnom okruženju koje mu omogućuje napredak. Svaki interes i ponudu analiziramo detaljno i profesionalno. Ne žurimo i ne podliježemo pritiscima – napravit ćemo samo ono što je u najboljem interesu i igrača i kluba“, poručio je Bači.