Iz Slavena najavili Hajduk: Splićani su nam itekako dužni

Tom Dubravec CROPIX by Guliver

U nedjelju u 16 sati utakmicu 12. kola SuperSport HNL-a u Koprivnici će igrati Slaven Belupo i Hajduk.

Iz koprivničkog tabora stižu opasne najave pred gostovanje Splićana pa su se tako oglasili na društvenim mrežama.

“U nedjelju nas čeka dvoboj ekipa koje tijekom listopada ne znaju za poraze, no Splićani su nam itekako dužni. Posljednjih 15 utakmica nismo ih dobili, četiri godine u KC ne znaju za poraz, a tri nisu primili ni pogodak. Nadamo se da je vrijeme”, stoji na X profilu Slaven Belupa.

Slaven je četvrti na ljestvici SHNL-a sa 16 bodova, dok su Bijeli na vrhu s 25 bodova.

Koprivničani su objavili i da Hajduk ima 51 pobjedu u 90 utakmica koje su odigrali protiv Slavena, dok su oni slavili tek 11 puta. Dodaju i da Hajduk u Koprivnici nije izgubio od 31. listopada 2021. godine.