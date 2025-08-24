Fabrizio Romano: Igrač Bournemoutha odlazi u Rijeku

Podijeli :

via Guliver

Rijeka i Bournemouth, odnosno njihovi vlasnici u posljednje vrijeme pregovaraju. Jedan dio pregovora vodio se oko toga da Bournemouthov vlasnik ujedno postane i Rijekin, a drugi se odvijao oko transfera. Riječ je o Danielu Adu-Adjeiu koji je neko vrijeme na radaru Rijeke, a sada se čini da je sve gotovo.

Kako donosi Fabrizio Romano, 20-godišnji Englez uskoro bi se trebao priključiti Rijeki. Prema Talijanu, Adu-Adjei bi u Rijeku trebao otputovati na liječnički pregled, a nakon toga bi trebao potpisati ugovor s kvarnerskim klubom.

Adu-Adjei talentirani je napadač te je prošle sezone za mladu momčad Bournemoutha u 15 nastupa zabio 25 golova. Uz to je neko vrijeme proveo na posudbama u engleskim niželigašima Carlisle Unitedu i Leyton Orientu.