Italija izabrala “Pašalićev grad” za domaćinstvo u doigravanju za Svjetsko prvenstvo

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

Polufinalna utakmica europskog doigravanja za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. između Italije i Sjeverne Irske igrat će se 26. ožujka na stadionu Atalante u Bergamu, objavio je u četvrtak Talijanski nogometni savez (FIGC).

Azzurri, koji su završili drugi u svojoj skupini iza Norveške, moraju proći doigravanje treći put zaredom. Nisu uspjeli proći Švedsku za plasman na SP 2018. u Rusiji, a zatim ni Sjevernu Makedoniju za plasman na SP u Katru.

U svojoj izjavi savez je napomenuo da je “Italija neporažena u Bergamu, s dvije pobjede i dva remija u četiri susreta”. U Bergamu, za Atalantu, inače igra i Mario Pašalić, standardni hrvatski reprezentativac.

Posljednji put kada su Azzurri igrali na stadionu Gewiss, prošlog rujna, pobijedili su Latviju 5:0 u debiju Gennara Gattusa kao izbornika, nakon što je u lipnju naslijedio Luciana Spallettija.

Ako pobijede Sjevernu Irsku, koja je 69. na FIFA-inoj ljestvici, talijanska reprezentacija, četverostruki svjetski prvak i 12. na svijetu, igrat će protiv pobjednika utakmice između Walesa (32.) i Bosne i Hercegovine (71.) 31. ožujka.

Pobjednička momčad osigurat će svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026., koje će sljedećeg ljeta biti domaćini Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade.