Gattuso: Znali smo da ćemo morati kroz doigravanje, sve je u našim rukama

Ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo spojio je Italiju sa Sjevernom Irskom, a polufinalni dvoboj igrat će se 26. ožujka iduće godine u Italiji.

“Sjeverna Irska je čvrsta, fizička momčad koja nikada ne odustaje. Sve je u našim rukama i moramo igrati svoju igru. Prvo se fokusiramo na polufinale, a tek onda možemo razmišljati o Bosni i Hercegovini ili Walesu. Znali smo da ćemo morati kroz doigravanje, ali pristupamo tome s puno samopouzdanja”, rekao je Gattuso, a onda se osvrnuo na težak poraz od Norveške 4:1 na San Siru:

“Bio je to težak poraz. Prvo poluvrijeme bilo je kvalitetno, ali ne smijemo nestati s terena kao što se to dogodilo poslije. Moramo ukloniti tu krhkost i raditi na stabilnosti.”

Gianluigi Buffon, šef talijanske delegacije, poručio je kako vjeruje da će reprezentacija uspješno proći kroz dodatne kvalifikacije unatoč izazovima koji je čekaju.

“Znamo da nas čekaju dvije ključne utakmice i da ih moramo odigrati na najbolji mogući način. Pokazali smo mnogo puta da imamo realne šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo”, rekao je Buffon pa dodao da bi se poraz od Norveške mogao pokazati korisnim: “Ponekad, kada sve ide dobro, dogodi se nešto što vas izbaci iz ritma. No takvi trenuci mogu vratiti poniznost i dodatni fokus koji su potrebni za nastavak pozitivnog puta.”

