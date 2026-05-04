Istra u zanimljivoj utakmici upisala prvu pobjedu pod novim trenerom

Foto: NK Istra 1961

Posljednju utakmicu 33. kola SuperSport HNL-a odigrali su na Aldo Drosini Istra 1961 i Slaven Belupo. U zanimljivoj utakmici do pobjede od 3:1 je došla domaća ekipa.

Prvo poluvrijeme je bilo prepuno uzbuđenja. U šestoj minuti je Smail Prevljak zabio za 1:0 Istre da bi u 14. Igor Lepinjica donio izjednačenje, no njegov pogodak poništen je zbog prekršaja u napadu.

Devet minuta kasnije Prevljak je ponovno zabio za Istru i u Puli je bilo 2:0 za domaćine. 12 minuta kasnije vidjeli smo novi gol Slavena, ali i ovaj je poništen. Nakon brze provjere utvrđeno je da je pomoćni sudac ispravno pokazao zaleđe Marka Dabre.

Napadač Slavena ipak je imao nešto više sreće u 38. minuti kada čak ni VAR nije mogao poništiti gol. Nakon sjajne duge lopte na Alena Grgića, lopta je stigla do Dabre koji iz blizine pogađa za 2:1, rezultat s kojim se otišlo na predah.

U drugom dijelu smo na pogodak trebali čekati do 63. minute kada je Istra sjajnom tranzicijom izigrala Slaven, a loptu u mrežu na kraju je poslao Vinko Rozić, prošlogodišnji najbolji strijelac Istre.

Do kraja susreta pogodaka nije bilo i Istra je s 3:1 upisala prvu pobjedu pod vodstvom novog trenera Krešimira Režića. Režić je na klupu pulskog kluba debitirao u porazu protiv Dinama da bi zatim izgubio i od Gorice, a sada je stigao do prvog slavlja.

Osim toga, prekinuo je i veliki niz od pet uzastopnih pobjeda Istre u prvenstvu. Istra je ovim slavljem preskočila Slaven na šestom mjestu SHNL-a, na kojem su završili lani. Peta Lokomotiva bježi im dva boda, a europsko četvrto mjesto sedam bodova.

Tri kola su ostala do kraja i Istra će u 34. kolu igrati protiv Osijeka koji još nije siguran u ostanak dok će Slaven ugostiti Goricu.