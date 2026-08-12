Ispadanje Crvene zvezde iz Lige prvaka može donijeti Dinamu dodatnu zaradu, evo o čemu se radi

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Ispadanje Crvene zvezde iz kvalifikacija za Ligu prvaka moglo bi se vrlo povoljno odraziti na Dinamove financije. Ako zagrebački klub izbori plasman u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja, poraz beogradskog sastava donijet će mu dodatnih 935 tisuća eura kroz UEFA-in sustav raspodjele prihoda.

Pozicija klubova na UEFA-inim ljestvicama nije važna samo zbog sportskog prestiža, već izravno utječe i na novac koji mogu zaraditi. Svaki napredak na tim ljestvicama može značiti stotine tisuća eura dodatnog zajamčenog prihoda. U Dinamovom slučaju, ispadanje Crvene zvezde potencijalno vrijedi gotovo milijun eura.

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Crvena zvezda bila je ispred Dinama na kombiniranoj ljestvici koja se računa na temelju petogodišnjeg UEFA-inog koeficijenta i vrijednosti televizijskog tržišta. Njezinim ispadanjem Dinamo će, ako se plasira u Ligu prvaka, napredovati za jednu poziciju. Svako mjesto više na toj ljestvici donosi 935 tisuća eura kroz UEFA-inu raspodjelu poznatu pod nazivom “Value Pillar”. Taj iznos, međutim, Dinamo neće dobiti automatski, već samo u slučaju plasmana u ligašku fazu natjecanja.

💰 Contrary to what most people think that… …”it doesn’t matter what pot you are in in the league stage”… …clubs know that each higher position in seeding pots brings them big financial benefits! Especially in 🔵 UCL. For example, 🇷🇸 Crvena zvezda’s elimination will… pic.twitter.com/2JCAF2aiRW — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 12, 2026

Postoji i druga relevantna ljestvica, ona koja se temelji na desetogodišnjem UEFA-inom koeficijentu. Na njoj svako napredovanje za jednu poziciju donosi dodatnih 346 tisuća eura. U određenim scenarijima tako ispadanje samo jednog kluba ispred konkurenta može vrijediti čak 1,281 milijun eura dodatnog prihoda, i to bez da je taj klub odigrao utakmicu.

Dinamu bi, primjerice, eventualno ispadanje norveškog Bodø/Glimta u doigravanju za Ligu prvaka donijelo još jedan pomak na relevantnoj ljestvici i potencijalnih 935 tisuća eura kroz “Value Pillar”. S druge strane, ispadanje Lyona moglo bi zagrebačkom klubu donijeti korist na temelju desetogodišnjeg koeficijenta, što bi vrijedilo dodatnih 346 tisuća eura.

Zato u samoj završnici kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamu neće biti važni samo vlastiti rezultati. Svaki klub koji se nalazi ispred njega na relevantnim UEFA-inim ljestvicama, a ispadne iz natjecanja, može mu donijeti konkretnu financijsku korist. Crvena zvezda prvi je takav primjer, a njezin poraz Dinamu je, pod uvjetom da izbori Ligu prvaka, otvorio mogućnost za dodatnih 935 tisuća eura.