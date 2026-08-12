Evo kako se nova Dinamova pobjeda odrazila na koeficijent Hrvatske

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Pobjedom od 2:1 protiv Kauno Žalgirisa u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola, Dinamo je s ukupnih 7:1 izborio plasman u play-off Lige prvaka gdje ga čeka norveški Viking, a trijumf se odrazio i na iznos europskog koeficijenta hrvatskog nogometa.

Unatoč tome što su od 32. minute igrali s igračem manje nakon isključenja vratara Ivana Filipovića, Modri su pogocima Lukasa Kačavende i Josipa Mišića potvrdili prolazak te donijeli hrvatskom klupskom nogometu novih 0.250 bodova na UEFA-inoj ljestvici nacionalnih koeficijenata.

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Iako taj učinak nije donio trenutačni skok na tablici, Hrvatska je dodatno smanjila zaostatak za zemljama koje se nalaze ispred nje.

Hrvatska trenutno drži 21. mjesto i za dvadesetoplasiranom Škotskom sada zaostaje 0.269 bodova. Plasman na UEFA-inoj ljestvici izravno diktira broj i startne pozicije klubova u europskim natjecanjima, s time da se bodovi iz aktualne sezone primjenjuju tek na natjecateljsku godinu 2028./2029.

Prva sljedeća meta za Hrvatsku jest ulazak među 20 najboljih nacija jer to omogućuje pobjedniku kupa ili doprvaku da kvalifikacije za Europa ligu započne od drugog, umjesto od prvog pretkola.

Još veći iskorak donosi 15. mjesto koje jamči ukupno pet predstavnika u Europi, od čega dva u kvalifikacijama za Ligu prvaka. S druge strane, iznimno je važno izbjeći pad na 23. mjesto koje prvaka gura u drugo pretkolo Lige prvaka, dok 24. pozicija znači start već od prvog pretkola.

Za natjecateljsku sezonu 2027./2028. Hrvatska je već osigurala povoljniji status zahvaljujući 20. mjestu iz sezone 2025./2026., pa će predstavnik u kvalifikacijama za Europa ligu idućeg ljeta krenuti izravno od drugog pretkola.