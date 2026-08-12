Napadač Istre prokomentirao sporne situacije protiv Hajduka: ‘Ercegu sam rekao da će se osramotiti’

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Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver Image

Utakmica drugog kola HNL-a između Hajduka i Istre završila je 2:2, no rezultat je ostao u drugom planu zbog nekoliko dvojbenih sudačkih odluka. Posebno se izdvojila situacija iz 89. minute, kada je Hajdukov stoper Van Hoorenbeeck u skoku laktom udario Istrina igrača Hamzu Jaganjca. Sudac Mateo Erceg nije pokazao na bijelu točku, što je izazvalo brojne reakcije već na samom početku prvenstva.

Hamza Jaganjac nakon utakmice prokomentirao je spornu situaciju za Glas Istre i iznio svoje viđenje događaja.

“Hajdukov stoper udario me laktom u glavu. Bio je to čisti jedanaesterac i ostao sam potpuno iznenađen odlukom glavnog suca. Kad sam ustao, prišao sam mu i rekao da će se osramotiti ako ne pogleda snimku, ali on je ostao pri svojoj odluci. Na kraju se pokazalo da sam bio u pravu”, rekao je Jaganjac.

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Istaknuo je i da je imao sreće što udarac nije prouzročio ozbiljniju ozljedu. “Sve u svemu, dobro sam prošao. Da me protivnički igrač udario samo malo jače ili pod drugim kutom, rasjekao bi mi kožu, možda i slomio kost.

Vjerojatno bi potekla i krv, pa bi sudac valjda onda zaustavio igru. Srećom, nije bilo krvi, ali sudac nakon svakog udarca u glavu mora odmah prekinuti utakmicu, neovisno o tome je li bio prekršaj. Nije mi jasno zašto Erceg to nije učinio”, pojasnio je Jaganjac.

Istrin nogometaš osvrnuo se i na još jednu situaciju koja se dogodila u 63. minuti. Tada je Hajdukov vratar Toni Silić izgubio loptu, nakon čega je došlo do kontakta s Istrinim Antonijem Maurićem, zbog čega su gosti također smatrali da su trebali dobiti kazneni udarac.

“To se dogodilo točno ispred mene. Silić je uhvatio Maurića za nogu i to je bio čisti jedanaesterac. Ne mogu vjerovati da se VAR nije uključio ni u jednoj od te dvije situacije”, kazao je Jaganjac i dodao: “Bez obzira na odluku glavnog suca, njegove kolege iz VAR sobe morale su ga pozvati da pogleda snimku. Neka onda on donese konačnu odluku.”

Naknadno je stigla i potvrda Sudačke komisije, koju predvodi Bertrand Layec, da je Istra u toj utakmici doista bila oštećena. Komisija je u svojoj analizi zaključila da je zbog udarca laktom u 89. minuti za gostujuću momčad trebao biti dosuđen kazneni udarac.