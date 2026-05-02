Ipswich u posljednjem kolu osigurao ekspresni povratak u Premier ligu

Prije posljednjeg kola Championshipa, drugog ranga engleskog nogometa, tri kluba su se borila za drugo mjesto koje donosi izravni plasman u Premier ligu. Tu je riječ bila o Ipswichu koji je držao drugo mjesto, Millwallu koji je bio treći te Middlsebroughu koji se nalazio na četvrtom mjestu prije početka kola. Na kraju je do tog drugog mjesta došao Ipswich koji je ovisio sam o sebi te je pobjedom od 3:0 protiv QPR-a osigurao povratak u Premier ligu.

Brzo su počeli padati golovi na engleskim i velškim travnjacima (Wrexham) pa je Ipswich već u trećoj minuti golom Georgea Hirsta, škotskog reprezentativca, stigao do važnog vodstva protiv Queens Park Rangersa.

Kako im život ne bi bio lagodan, pobrinuo se Middlesbrough koji je golom još jednog škotskog reprezentativca Tommyja Conwaya stigao do prednost na gostovanju kod Wrexhama.

Ubrzo je Ipswich poveo i s 2:0, a za to je bio zaslužan Jaden Philogene u devetoj minuti. Tako su Tractor Boysi stigli na korak od ekspresnog povratka u Premier ligu.

Oko sredine poluvremena stigla je jedna dobra vijest za Ipswich te jedna lošta. Middlesbrough je ispustio prednost kod Wrexhama dok je Millwall poveo protiv Oxford Uniteda s 1:0. Međutim, vodstvo Ipswicha od 2:0 značilo je i njihov povratak u Premier ligu pa ih rezultati na ostalim terenima dok vode nisu zanimali.

Tractor Boysi su u 85. minuti povećali prednost na 3:0 i dvojbe o povratku u Premier ligu više nisu postojale. Ipswich je ovom pobjedom osvojio drugo mjesto u Championshipu te su nakon godinu dana izbivanja ponovno izborili svoje mjesto u Premier ligi.

Osim njih, tamo će se naći i Coventry City koji je suvereno osvojio drugi rang engleskog nogometa.