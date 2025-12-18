Icardi ima nekoliko ponuda, dolazi li Modriću?

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco

Tijekom karijere Icardi je igrao i za Sampdoriju, Inter te PSG. Najdublji trag ostavio je u Interu za kojeg je u 219 susreta postigao 124 gola.

Centarfor Galatasarayja Mauro Icardi (32) mogao bi karijeru nastaviti u Italiji ili Španjolskoj, objavili su talijanski mediji, dodajući kako je njegov menadžer bio u kontaktu s AC Milanom, Comom i Romom.

Argentinskom centarforu ovo je četvrta sezona u turskom klubu, za koji postigao 69 pogodaka i tome dodao 22 asistencije. No, dolaskom napadača Victora Osimhena, a potom i Leroyja Sanéa, promijenio se Icardijev status u turskom prvaku.

Iako je ove sezone u 21 utakmici zabio osam golova, samo je šest puta bio u početnoj postavi. Budući da mu ugovor s Galatasarayjom ističe na kraju ove sezone, moguće je da već u zimskom prijelaznom roku preseli u novi klub. Talijanski mediji navode da za njega interes pokazuju i španjolski prvoligaši Elche te Oviedo.

Tijekom karijere Icardi je igrao i za Sampdoriju, Inter te PSG. Najdublji trag ostavio je u Interu za kojeg je u 219 susreta postigao 124 gola.