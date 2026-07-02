Ibrahimović o ispadanju BiH: To je velika lekcija za sve reprezentacije koje su još na turniru

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Legendarni Zlatan Ibrahimović bio je oduševljen igrom Sjedinjenih Američkih Država u pobjedi protiv Bosne i Hercegovine (2:0), ali je imao i nekoliko primjedbi na račun igre "Zmajeva".

Jedan od najboljih napadača svih vremena čestitao je domaćinima na plasmanu u osminu finala unatoč vrlo teškim okolnostima u Santa Clari.

“Imali su svaki razlog da se raspadnu, ali su umjesto toga postali još jači. Prvo im je poništen pogodak. Zatim im nije priznat ni drugi gol. Ostali su i s igračem manje nakon crvenog kartona Baloguna. Većina momčadi bi u takvoj situaciji izgubila glavu. Međutim, nisu se počeli sažalijevati – nastavili su trčati, pritiskati protivnika i vjerovati. To me najviše impresioniralo“, rekao je 44-godišnjak iz Malmöa.

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Potom se osvrnuo i na razlog ispadanja izabranika Sergeja Barbareza.

“Bosna i Hercegovina imala je veliku priliku iskoristiti okolnosti, ali je djelovala uzdrmano. Igranje protiv desetorice trebalo im je dati dodatno samopouzdanje, a na kraju su Amerikanci izgledali kao momčad koja ima igrača više. To je velika lekcija za sve reprezentacije koje su još na turniru. Teški trenuci ne određuju vašu sudbinu, nego način na koji reagirate na njih.”

Sjedinjene Američke Države će u osmini finala odmjeriti snage s Belgijom, koja je u prvom kolu nokaut-faze nakon dva gola zaostatka i velikog preokreta svladala Senegal rezultatom 3:2.