I Finalissima se dovodi u pitanje: Susret je zakazan u Dohi, ali…

Finalissima, susret europskog i južnoameričkog prvaka, trebala je biti pravi nogometni praznik na stadionu Lusail u Dohi.

Nogometni klasik između Španjolske i Argentine, zakazan za 27. ožujka u Dohi, iznenada je doveden u pitanje. Sigurnosna situacija na Bliskom istoku se svako malo mijenja, pa se s pravom postavlja ovakvo pitanje.

Katarske vlasti službeno su suspendirale sva sportska natjecanja do daljnjega, a španjolski izbornik Luis de la Fuente oglasio se u razgovoru za Radio Nacional. Cjeloviti intervju bit će emitiran u večernjem terminu, ali dao je najave da se mora nešto riješiti.

“Znamo da se pregovara. Prije svega, kao društvo želimo da sukob prestane, ali kad je već situacija takva i ne zna se koliko će trajati, rješenje bi bilo, ako se ondje ne može igrati, pronaći drugo domaćinstvo ako je to moguće”, poručio je De la Fuente, pa dodao kako reprezentacija ostaje spremna za sve scenarije.

Finalissima je trebala biti jedan od najvećih reprezentativnih događaja godine. Svih 88.966 ulaznica za stadion Lusail rasprodano je u rekordnom roku, a organizacija je bila u završnoj fazi.

Ipak, organizatori već razmatraju opcije kako bi se utakmica ipak odigrala na nekoj drugoj lokaciji.