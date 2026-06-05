Hrvatske nogometašice golom direktno iz kornera upisale važnu pobjedu u borbi za Svjetsko prvenstvo

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Daniela Porcelli via Guliver

U dvoboju petog kola skupine B Lige C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo nogometašice Hrvatske su u Prištini pobijedile Kosovo s minimalnih 1:0.

Time su djevojke koje vodi izbornik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosova koje su ranije u kvalifikacijama, kao gošće, slavile u Hrvatskoj s istovjetnih 1-0.

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Jedini je pogodak u Prištini postigla Janja Čanjevac u 15. minuti i to direktno iz kornera. U drugom poluvremenu su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika, ali sve do kraja je ostalo 1:0 za hrvatske igračice.

Sada su na vrhu ljestvice izjednačene Hrvatska i Kosovo s 12 bodova. Bugarska ima šest, a Gibraltar nula bodova.

U posljednjem, šestom kolu hrvatske nogometašice 9. lipnja igraju protiv Bugarske u Puli.