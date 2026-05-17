Bivši igrač Dinama zabio u pobjedi koja poljskom klubu može donijeti Ligu prvaka

Mateusz Sobczak / PressFocus/NEWSPIX.PL --- newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL via Guliver Image

U 33. kolu poljske Ekstraklase Rakow trojice Hrvata (Zoran Arsenić, Fran Tudor, Marko Bulat) gostovao je kod Piasta iz Gliwica te je upisao pobjedu od 3:1.

U tom slavlju obol je dao i jedan od spomenute trojice Hrvata. Tu je riječ o Marku Bulatu, bivšem igraču Dinama i Šibenika koji je zabio gol za 2:0. Hrvatskom veznjaku bio je to treći gol sezone.

Bivši igrač Dinama zabio gol nakon skoro godinu dana čekanja

Prvi je postigao još u kolovozu nakon čega je “postio” sve do osmog svibnja, a sada je pronašao svoju golgetersku formu novim golom. Uz ta tri ovosezonska pogotka dodao je i dvije asistencije u ligi te jednu u Konferencijskoj ligi.

Ostala dvojica Hrvata nisu nastupila u ovom susetu. Fran Tudor ostao je na klupi dok Zorana Arsenića nije bilo u sastavu.

Ovim slavljem Rakow je došao na bod zaostatka od drugoplasiranog Gornika koji drži mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka kolo prije kraja. Problem za Rakow je što Jagiellonia na trećem mjestu ima isti broj bodova, ali i utakmicu manje pa se u posljednje kolo klub trojice Hrvata može naći u nezavidnoj situaciji.

U posljednjem kolu Rakow će ugostiti Arku, Gornik Radomiak Radom dok će Jagiellonia igrati protiv Zaglebieja.