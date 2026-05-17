Kovačević potpuno izmiješao sastav protiv Slavena u pretposljednjem kolu

Slaven Belupo i Dinamo Zagreb danas od 16 sati u Koprivnici igraju susret pretposljednjeg, 35. kola SuperSport HNL-a. Dinamo je već osigurao dvostruku krunu, dok je domaćin, unatoč vrlo dobroj prvoj polovici sezone, ostao bez plasmana u europska natjecanja. Iako dvoboj nema veći rezultatski značaj, pažnju privlači sastav koji je na travnjak izveo trener Dinam mario Kovačević.
Sastav Dinama: Filipović – Tabinas, Galešić, Zebić, Vinlof – Soldo, Bennacer, Vidović – Topić, Lisica, Beljo
Sastav Slaven Belupa: Hadžikić – Međimorec, Krušelj, Išasegi, Katalinić, Kovačić – Crepulja, Ćubelić, Lepinjica, Bošnjak, Ratshukudu
